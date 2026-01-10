Kean-Leao, sfida in campo (ma non dal 1') e a suon di musica: le parole di Allegri e Graziani

Kean-Leao, sfida in campo (ma non dal 1') e a suon di musica: le parole di Allegri e GrazianiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Domani Fiorentina-Milan offre la sfida nella sfida, ma probabilmente non dall'inizio visto l'infrasettimanale che porta anche Allegri a fare un po' di tourn over. Se Fagioli non potrà misurarsi con Modric almeno dal 1', lo stesso può dirsi tra Kean e Leao, amici che fino a qualche anno fa meditavano anche di fare un disco insieme vista la passione di entrambi per la musica. Uniti dal pallone insomma ma anche dal cantare.

E su chi canta meglio Allegri dice: "Sono due ragazzi straordinari, non so chi canta meglio, hanno potenzialità straordinarie con caratteristiche completamente diverse".

Anche Ciccio Graziani ha risposto alla domanda: "Speriamo che Sanremo lo vinciamo noi" ha detto.