Kean-Leao, sfida in campo (ma non dal 1') e a suon di musica: le parole di Allegri e Graziani
Domani Fiorentina-Milan offre la sfida nella sfida, ma probabilmente non dall'inizio visto l'infrasettimanale che porta anche Allegri a fare un po' di tourn over. Se Fagioli non potrà misurarsi con Modric almeno dal 1', lo stesso può dirsi tra Kean e Leao, amici che fino a qualche anno fa meditavano anche di fare un disco insieme vista la passione di entrambi per la musica. Uniti dal pallone insomma ma anche dal cantare.
E su chi canta meglio Allegri dice: "Sono due ragazzi straordinari, non so chi canta meglio, hanno potenzialità straordinarie con caratteristiche completamente diverse".
Anche Ciccio Graziani ha risposto alla domanda: "Speriamo che Sanremo lo vinciamo noi" ha detto.
Graziani: "Kean-Leao uniti dalla musica? L'importante è che il Festival di Sanremo domani lo vinciamo noi"
