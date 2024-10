KEAN, La statistica dell'attaccante contro i rossoneri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani sera al Franchi si chiuderà la settima giornata di Serie A con Fiorentina-Milan. La squadra di Palladino chiamata a convincere visto che, nonostante la vittoria contro il New Saints per 2-0 in Conference League, ci sono ancora dubbi che aleggiano intorno alla figura del mister.

A guidare l'attacco ci sarà come al solito Moise Kean, in un buon periodo di forma e reduce dal gol del 2-0 messo a segno contro i gallesi. Contro i rossoneri, l'attaccante convocato in Nazionale da Spalletti, ha segnato con due maglie diverse: Hellas Verona e Juventus. Per Kean, il Milan è l'unica squadra contro la quale ha segnato con due maglie diverse. Un dato che infonde ottimismo, nella speranza per i tifosi viola che riesca ad andare a segno anche con la maglia della Fiorentina.