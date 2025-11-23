Kean e una prova da leader: contro la Juventus gli è mancato solo il gol

Uno dei focus più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato alla prova di Moise Kean nella sfida di ieri contro la Juventus. L'attaccante rientrava dal problema alla tibia che gli aveva precluso anche la Nazionale e le prime risposte potevano anche essere meno positive. Invece già nel suo big match è tornato il trascinatore visto un anno fa: una rasoiata a impegnare Di Gregorio, un missile fermato solo dall’incrocio e un cocktail di giocate che hanno fomentato per 90 minuti il pubblico del Franchi. È mancato solo il gol e probabilmente sta qui, viste le sole due reti in undici presenze nella Serie A 25/26, la differenza essenziale rispetto alla passata stagione (quando allo stesso punto del campionato, al 12° turno, era già a quota 8, esattamente con una sola gara saltata come quest’anno).