Parisi, Fagioli e il cambio di prospettive con Vanoli: tutti adesso sono utili

vedi letture

Tra gli approfondimenti più letti oggi su Firenzeviola.it c'è stato quello che la nostra redazione ha dedicato alle "seconde linee" che ieri contro la Juventus hanno trovato la fiducia di Vanoli rispondendo bene. In questa particolare situazione servono tutti i giocatori e lui è disposto a dare fiducia appunto a tutti, anche a un Parisi che con Pioli sembrava sceso in fondo alle gerarchie e che può considerarsi più lavoratore che fuoriclasse, ma poi Vanoli pretende che venga contraccambiata. E pubblicamente il tecnico non lesina complimenti né critiche, perché tutti sappiano dove dover migliorare. E per Parisi "partito lento" è arrivato poi l'apprezzamento per "l'ottima partita", perché in lui ha visto sicuramente sacrificio, cuore e quel sudore (oltre ai crampi di chi non ne ha più) che ricerca nei suoi ragazzi. Stessa cosa per Fagioli, che non in tanti si aspettavano ieri in campo.