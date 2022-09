ITALIANO (S. STAMPA), Problema è non fare gol

Vincenzo Italiano ha parlato così in conferenza stampa dopo il pareggio con l'RFS Riga: "Mi dispiace uscire fuori dallo stadio con i fischi. Siamo delusi anche noi e penso che siano fischi di frustrazione anche da parte dei tifosi: tirare 30 volte e non vincere è normale che crei amarezza. Paghiamo la nostra poca fame sotto porta e pareggiamo una partita gestita dall'inizio alla fine. Peccato perché potevamo partire con 3 punti in questo mini campionato, ci rifaremo alla prossima".

Viola subisce quando toglie il piede dall'acceleratore?

"Non c'è nulla da dire in questa partita se non che ci dobbiamo dare una sveglia sotto porta. Negli ultimi minuti Jovic ha avuto due palle clamorose per segnare, in alcuni momenti puoi andare anche un po' più piano ma alla fine non si vincono le partite perché non si segna. Ci alleniamo per questo e mi auguro che tireremo ancora 30 volte a partita: se segneremo vinceremo, sennò continueremo a prenderci fischi ed essere delusi. Continueremo a lavorare".

La rosa è pronta per i tanti impegni?

"Ci stiamo adattando al nuovo habitat di allenarci poco e giocare tanto. In Conference possiamo dire la nostra, non so con che prestazioni perché ci sono squadre attrezzate. Oggi era da vincere, poi si spera di non usare troppe energie ma se spingi fino all'ultimo lo fai. Tra pochi giorni si rigioca e metteremo in campo giocatori in grado di fare prestazioni di livello".