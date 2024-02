ITALIANO METTE FORZE FRESCHE SULLE FASCE. IN ATTACCO BELOTTI, NICO E BELTRAN

FirenzeViola.it

Qualche cambio per la Fiorentina che affronterà domani l'Empoli, squadra che non ha regalato molte gioie nelle ultime gare. Per questo Italiano cerca l'undici migliore e soprattutto più fresco visto che questa è la terza partita della settimana. Se Belotti parte ancora titolare per mettergli ulteriore minutaggio nelle gambe (così come - sorprese a parte - dovrebbe accadere a Gonzalez che torna a destra con Sottil più di Ikoné a sinistra) sarà Beltran ad aiutarlo alle spalle anche per far rifiatare un nervoso Bonaventura. Qualche cambio anche sulle fasce con faraooni e Parisi pronti a prendersi la maglia. Al centro rientra Quarta e a riposare potrebbe essere Milenkovic. A centrocampo Mandragora e Duncan metteranno muscoli, con Arthur a rifiatare e Lopez che scalpita per un posto. Ecco le probabili formazioni di Empoli e Fiorentina.

EMPOLI (3-4-2-1): 25 Caprile; 34 Ismajli, 4 Walukiewicz, 33 Luperto; 11 Gyasi, 5 Grassi, 29 Maleh, 13 Cacace; 28 Cambiaghi, 27 Zurkowski; 17 Cerri.

In panchina: 99 Berisha, 1 Perisan, 2 Goglichidze, 19 Bereszynski, 3 Pezzella, 38 Indragoli, 8 Kovalenko, 21 Fazzini, 30 Bastoni, 10 Niang, 7 Shpendi, 23 Destro, 20 Cancellieri.

Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 22 Faraoni, 28 Martinez Qurta, 16 Ranieri, 65 Parisi; 38 Mandragora, 32 Duncan; 10 Gonzalez, 9 Beltran, 7 Sottil; 20 Belotti.

In panchina: 30 Martinelli, 40 Vannucchi, 33 Kayode, 3 Biraghi, 4 Milenkovic, 37 Comuzzo, 6 Arthur, 8 Lopez, 19 Infantino, 72 Barak, 11 Ikoné, 5 Bonaventura, 18 Nzola.

Allenatore: Italiano.