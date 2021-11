ITALIANO, Le urla a Coverciano in vista della Juve

La Fiorentina anch quest'oggi era a Coverciano per continuare i propri allenamenti in vista della gara di sabato contro la Juventus. Una delle notizie più lette su queste pagine riguarda alcune curiosità che FirenzeViola.it ha svelato direttamente dal Centro Tecnico. Il tecnico viola sta provando a tenere sotto pressione tutta la squadra: le sue rula rompono la tranquillità di Coverciano, e qualcuno, sentendo gridare i nomi di Chiesa, Bernardeschi o Danilo sulla fascia, pensa che ci siano proprio i bianconeri ad allenarsi sui campi in cui quest'estate l'Italia ha coltivato il successo europeo.

In realtà, non c'è alcun segreto: a scandire i nomi dei giocatori di Allegri è proprio il tecnico viola che, nel corso degli allenamenti, ha cercato di spiegare ai suoi con insistenza i movimenti di ogni singolo avversario, indicando appunto il nome di chi si troveranno ad affrontare sabato.