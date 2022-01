ITALIANO, Le news su DV9: "Risolva con la società"

Una delle notizie più lette del giorno sulle pagine di Firenzeviola.it è stato sicuramente il commento a fine partita di mister Vincenzo Italiano, che a Sky ha detto la sua sul pareggio per 1-1 ottenuto oggi in rimonta contro il Cagliari. In particolare, è stata interessante una sua valutazione sul momento di Vlahovic, oggi grande assente: "La situazione è sempre la stessa da quando sono arrivato, sulle cose personali non c’entro nulla. Dovrà cercare di risolverla la società. Quando parlo col ragazzo, parlo di situazioni di campo. Finché lo vedo motivato sono contento, se poi le cose si complicano si vedrà. Al momento non so cosa abbia in testa e non voglio neanche entrarci”.

