ITALIANO, Genoa in difficoltà ma giocatori di categoria

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa, mister Vincenzo Italiano ha messo così in guardia la sua Fiorentina: "Il Genoa è in difficoltà ma ha giocatori di categoria, che possono risolvere in ogni momento una gara. Domani per noi ci sarà da affrontare una partita con la stessa testa di sempre, per ottenere il massimo. Dobbiamo subito ripartire, visto che giochiamo in casa e non vinciamo qua da tempo".

Sul futuro tecnico del Genoa Labbadia: "Da calciatore era un grande attaccante del Bayern. All’Herta ho visto qualche partita, ma soprattutto abbiamo qualche informazione da parte di Piatek che è stato allenato da lui. Però domani non sarà della partita, quindi posso dire ben poco".

