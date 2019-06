ITA-POL U21, Finisce 0-1. Per Chiesa 90', Zurkowski...

E' 1-0 per la Polonia il risultato finale della partita contro l'Italia, valida per i gironi dell'Europeo Under 21. La squadra di Di Biagio, che nonostante tutto ha dominato, giocherà sabato contro il Belgio sapendo di non essere più padrona del proprio destino. Per Chiesa - tra i migliori - novanta minuti in campo con svariate conclusioni suo malgrado senza successo come al 52', quando l'attaccante viola ha provato a sfruttare il lancio di Mandragora calciando al volo con un mancino potentissimo respinto da Grabara. Incoraggiante anche la prestazione del centrocampista di proprietà della Fiorentina Zurkowski, protagonista di qualche azione offensiva non andata a buon fine.