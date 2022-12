INTERNATIONAL CUP, Ecco dove seguire il torneo

L’International Cup avrà inizio tra poco (ore 12:00), con la prima sfida tra Rapid Bucarest e Borussia Dortmund. La Fiorentina scenderà in campo alle 13:30 contro il Borussia Dortmund e alle 15:00 contro il Rapid Bucarest. L'intero evento verrà trasmesso in esclusiva su DAZN per l’Italia e in diretta TV da Prima Sport, Orange Sport e Digisport all’estero. Inoltre, sarà possibile seguire le partite su RadioFirenzeViola.it, con Andrea Giannattasio inviato a Bucarest, e su FirenzeViola.it, con la consueta diretta testuale.