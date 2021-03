IND. FV, Staff di Iachini: restano Buso e Donadel

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Renato Buso e Marco Donadel dovrebbero rimanere a far parte dello staff tecnico della Fiorentina nonostante l'addio di Cesare Prandelli. Continueranno quindi a collaborare con Beppe Iachini, con il primo che proseguirà anche il suo ruolo come tecnico dell'Under 18 viola mentre il secondo, che aveva lasciato il suo ruolo da allenatore dell'Under 17 per affiancare il suo ex-tecnico Prandelli, continuerà a dedicarsi solo alla prima squadra.