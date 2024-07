IND.FV, Anche la Primavera al Viola Park. Già in ritiro

Fonte: Andrea Giannattasio

Giornate importanti non solo per la prima squadra della Fiorentina ma anche per la Primavera. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, i giovani agli ordini del confermato tecnico Daniele Galloppa sono in ritiro già stasera al Viola Park dove domattina sono in programma le visite mediche e nel pomeriggio il primo allenamento. Ricordiamo che il primo appuntamento amichevole estivo della Fiorentina sarà il 14 luglio proprio contro la Primavera e che il campionato Primavera, che quest'anno diventa Under 20, inizierà il 17 agosto, esattamente come la Serie A.