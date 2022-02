IN TRE PER DUE MAGLIE CON GONZALEZ E PIATEK

Suona la carica Vincenzo Italiano, in una vigilia di coppa in cui è il primo a difendere - giustamente - quanto di buono fatto vedere. Il tecnico sa di aver incassato qualche critica per via dello 0-3 rimediato dalla Lazio, e per qualche scelta di formazione, ma la difesa del gruppo non viene mai meno, nemmeno quando c'è da parlare di formazione perchè tutti possono aspirare a una maglia da titolare.

Scontato perciò attendersi una Fiorentina vogliosa di riscatto stasera a Bergamo, con le certezze ribadite dal tecnico ma anche con la curiosità di vedere come procede l'inserimento dei nuovi. Sotto questo profilo Ikonè spera di poter partire dall'inizio per mostrare progressi ma resta in ballottaggio con gli altri esterni perchè l'incertezza la fa da padrone con Nico Gonzalez più favorito degli altri per partire all'inizio e la corsa Piatek-Cabral col polacco in vantaggio.

Per il resto in difesa Odriozola e Quarta dovrebbero ritrovare posto rispettivamente a destra e al centro della difesa, con Milenkovic e Biraghi a completare il reparto davanti a Terracciano (Dragowski è squalificato per il rosso rimediato nel turno precedente, al Maradona contro il Napoli). A centrocampo poi Torreira e Bonaventura paiono sicuri di un posto, l'altro se lo giocheranno Maleh e Castrovilli con Duncan più staccato.

Gasperini e l'Atalanta sono invece alle prese con la tegola Zapata. Il colombiano si è fatto male con il Cagliari, rischia un lungo stop e ha lasciato l'Italia per accertamenti, non bastasse il mercato ha portato Piccoli a Genova con il solo Muriel disponibile. Logico che l'ex viola guidi l'attacco nerazzurro, a sostenerlo dovrebbero essere Pessina e i nuovi Boga e Mihaila, mentre davanti alla difesa agiranno De Roon e Freuler. Con Hateboer a destra e Maehle a sinistra (Pezzella è out) Demiral e Palomino i centrali davanti a Musso.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (4-2-3-1): Musso, Hateboer, Demiral, Palomino, Maehle, De Roon, Freuler, Boga, Pessina, Mihaila, Muriel

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Maleh, Ikonè, Piatek, Gonzalez