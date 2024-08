IN ATTESA DEL VIA LIBERA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

C'è ancora stallo per quanto riguarda la situazione di Nico Gonzalez. Il giocatore, escluso dalla convocazione per la prima giornata di campionato, ha ribadito la sua preferenza per la Juventus anche se l'Atalanta, soprattutto dopo l'arrabbiatura di Gasperini per le situazioni Koopmeiners e Lookman, resta sempre in corsa. Solo Rocco Commisso può sbloccare la situazione ma il presidente non vuole cedere Nico a condizioni favorevoli ad altri club, tra cui appunto la Juventus. E non ha fretta di farlo alle cifre finora offerte. Nonostante ora il sostituto sia già arrivato, Gudmundsson, che la Fiorentina presenterà domani.

Sarà il punto di mercato tra i dirigenti viola, come anticipato da giorni da Firenzeviola e ribadito da Sky in queste ore, a chiarire la questione. Anche perché legate a Nico Gonzalez, pur non direttamente, c'è l'interesse della Fiorentina ai centrocampisti McKennie (anche se reintegrato e forse necessario a Motta se i bianconeri cederanno come sembra Miretti al Genoa) e Arthur. Anche loro, e il brasiliano in particolare che gradirebbe tornare a Firenze, aspettano novità.

Intanto il giocatore fa vita un po' da separato vista la scelta ribadita a tutti di non voler restare. Si allena e aspetta news, mentre Scaloni non sembra preoccupato della situazione perché sa che quando inizierà il ritiro argentino la questione sarà già risolta in un senso o nell'altro.