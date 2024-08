ORE CALDE PER NICO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ultime ore di Nico in viola? Potrebbe essere così perché da oggi la Fiorentina deve decidere cosa fare di un giocatore che è evidentemente ai margini del progetto. Con ancora la maglia numero 10 sulle spalle secondo il sito ufficiale, poi però scomparsa dall’elenco depositato in Lega (passibile di modifiche con il mercato ben inteso). Un caso aperto per Palladino che, dai complimenti della prima conferenza stampa in viola è passato al no comment per non influenzare ‘la giuria’, a differenza di quanto accade per Amrabat. Il marocchino, a differenza dell’argentino, si è messo a disposizione ed anche ieri, nonostante solo 10 giorni di preparazione, era già titolare. Questione di atteggiamento e serenità diverse per due giocatori ugualmente sul mercato.

Nico Gonzalez ha appena vinto la Coppa d’America, non si sente più protagonista a Firenze, sente lo scetticismo della tifoseria e le scorie di due finali europee perse sono difficili da cancellare, sa che la società di fronte ad un’offerta congrua non ha problemi a cederlo. Il problema è stabilire quale sia la cifra congrua. Non i 30 milioni messi sul piatto finora dalla Juve, almeno per il presidente Commisso che pur lasciando le responsabilità del mercato alla dirigenza si è detto contrario a quel tipo di cessione. Ora che Gudmundsson è finalmente a Firenze la situazione potrebbe sbloccarsi, vedremo se a quelle cifre - che comunque supera se pur di poco quanto speso nel 2021 - o se l’offerta bianconera (ma sul tavolo ce ne sono altre) dovrà salire.

Secondo Tuttosport la Juventus lo vorrebbe in tribuna già domani sera per la prima di campionato con il Como a sottolineare che la tavola è stata comunque apparecchiata e nel vertice di mercato viola previsto domani la Fiorentina prenderà una decisione, presumibilmente positiva. La partita di ieri ha fatto capire che le priorità di mercato sono altre ma certo avere un Nico in più o in meno (convinto però di restare e non obbligato controvoglia) farebbe la differenza.