Subito Rugani: il nuovo numero tre viola già a disposizione per il Torino

vedi letture

Sulle pagine del Corriere dello Sport spazio alle prime ore in viola di Daniele Rugani: ieri primo allenamento in gruppo per il nuovo arrivo della Fiorentina, che vestirà la maglia numero tre. Il classe 1994 è reduce da un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori dai giochi per diverso tempo: 9 gare saltate, tra campionato e coppa, da dicembre a oggi. Nei prossimi giorni sarà più chiaro il quadro, ma la sensazione è che Rugani tornerà disponibile per la sfida di sabato sera contro il Torino, scrive il Corriere, che poi dà qualche indicazione di formazioni a tre giorni dalla gara del Franchi: più che probabile dal primo minuto di Moise Kean, tornato a disposizione già a Napoli dove, tra l'altro, ha raccolto una manciata di minuti nel finale.

Spazio anche a Dodo sulla fascia destra. Ballottaggio tra Marco Brescianini e Cher Ndour a centrocampo.