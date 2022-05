IL PESO DELL'ATTACCO

Puntuali arrivano numeri e statistiche a ricordare alla Fiorentina come le difficoltà dell’attacco possano tramutarsi in punti in meno, tanto più in un momento in cui la flessione difensiva pare evidente. Negli equilibri costruiti dai viola sembra essere saltato soprattutto il riferimento offensivo, la garanzia di trovare sempre e comunque la via del gol, un aspetto probabilmente coperto dal lavoro del centrocampo (alzato di livello negli ultimi tempi da Castrovilli prima dell’infortunio) che oggi invece rende la strada dei viola in salita.

Ed è forse per questo che a 270 minuti dalla fine del campionato la Fiorentina sembra già attiva sul fronte del mercato delle punte, con più di un’idea in ballo e persino qualche pista che potrebbe già esser più che aperta. Del resto di Agustìn Alvarez si è continuato a parlare in questi mesi, più o meno contemporaneamente alla discesa delle quotazioni di Piatek il cui riscatto oggi pare così lontano che soprattutto il Torino avrebbe avviato i contatti per inserirsi nelle trattative con l’Herta Berlino.

Pura casualità, semmai, che in ottica viola il nome di Belotti non possa essere cancellato, ma pur sempre conferma delle prime tracce di mercato che la Fiorentina si sta lasciando dietro. Ancora incerta su quale sarà il traguardo finale della stagione, ma certamente chiamata a risolvere un problema chiamato gol che nelle ultime 11 partite ha limitato le realizzazioni degli uomini di Italiano a soli 9 centri.