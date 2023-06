IL GALATASARAY TORNA A PENSARE A JOVIC: NUOVI CONTATTI CON RAMADANI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il mercato della Fiorentina sta per entrare sempre di più nel vivo. In attesa di capire quale sarà la sentenza della UEFA nei confronti della Juventus, e se quindi i viola disputeranno o meno la Conference League l’anno prossimo, la dirigenza è al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di mister Vincenzo Italiano. Tra le tanti questioni da risolvere c’è anche quella legata al reparto offensivo: sia Cabral che Jovic hanno deluso le aspettative, e proprio per questo uno dei due è destinato a lasciare Firenze.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it in queste ultime ore il Galatasaray si sarebbe riavvicinato all’idea Jovic. Il club turco, che si era già fatto vivo l'estate scorsa prima dell'approdo in viola e nuovamente durante l’ultimo mercato di riparazione, sarebbe tornato a contattare Ramadani e il suo entourage, con i primi sondaggi esplorativi legati anche alla potenziale partenza di Mauro Icardi.

La situazione contrattuale con la Fiorentina rende l'affare molto complicato, se l’ex Real Madrid dovesse lasciare Firenze, infatti, la società disperderebbe i benefici fiscali del decreto crescita. Nel mercato, però, non si può mai dire soprattutto nel caso in cui dovesse essere lo stesso Jovic a fare pressione per andarsene. In più, particolare di cui tenere conto, proprio al Galatasaray, gioca Zaniolo, giocatore che la Fiorentina ha già contattato e che freme per tornare in Italia.