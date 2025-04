Conference League, ecco dove seguire Real Betis-Fiorentina

vedi letture

Buone notizie per i tifosi viola e gli appassionati di calcio europeo: la semifinale d’andata di Conference League tra Betis e Fiorentina sarà trasmessa in chiaro su TV8. L’appuntamento è per giovedì 1° maggio, con fischio d’inizio previsto alle 21:00. Un’occasione importante per seguire gratuitamente una sfida che si preannuncia ad altissimo livello, con la squadra di Raffaele Palladino pronta a giocarsi l’accesso alla finale contro una delle formazioni più solide della Liga. La partita sarà visibile anche su Sky Sport per chi preferisce le piattaforme digitali.

Ma per chi non è abbonato, sarà sufficiente sintonizzarsi su TV8 per non perdersi nemmeno un minuto di questa cruciale sfida europea (stessa cosa valida anche per la sfida di ritorno in programma giovedì 8 maggio, sempre in chiaro su TV8). Ricordiamo che potrete seguire la cronaca live della sfida sia su FirenzeViola.it (versione testuale) sia su Radio FirenzeViola (radiocronaca del nostro inviato Tommaso Loreto).