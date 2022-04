IGOR OSCURA QUARTA: SOLO 239' DAL 22/12 AD OGGI. ADESSO...

La Fiorentina prosegue il suo cammino in campionato e continua a credere nell'obiettivo Europa. Italiano sembra finalmente aver trovato anche una certa solidità difensiva, merito sicuramente dell'esplosione di Igor che però ha inevitabilmente fatto finire nel dimenticatoio Martinez Quarta. L'argentino, acquistato nell'ottobre 2020 dal club di Rocco Commisso per una cifra, comprensiva di bonus, intorno ai 12 milioni di euro, sembrava destinato ad essere il titolare del futuro, ma le cose ultimamente sono cambiate. Dalla partita del 22 dicembre contro l'Hellas Verona al Bentegodi fino ad oggi, l'ex River Plate, considerando anche la Coppa Italia, ha giocato in tutto 239 minuti, partendo dall'inizio solamente contro il Torino, per poi essere sostituito al 45' per un problema fisico, contro il Sassuolo, dove Milenkovic era squalificato, e contro l'Atalanta nel 2-3 di Bergamo, facendosi espellere al 79' e mettere così a rischio la qualificazione alla semifinale della competizione.

L'arma in più del 25enne di Mar del Plata dovrà essere sicuramente la pazienza perché Italiano ha dimostrato di dare una possibilità a tutti colore che meritano una chance, ma soprattutto perché l'estate è vicina ed il mercato è alle porte. Gli estimatori di Martinez Quarta non mancano sicuramente, ma la Fiorentina dovrà gestire anche la questione legata a Nikola Milenkovic, in scadenza nel 2023 e candidato a lasciare i viola al termine della stagione. Che possa essere la sua cessione a rilanciare il classe '96? Tutto è possibile, intanto alleghiamo di seguito il minutaggio del Chino nell'ultimo periodo:

22/12/21 - Hellas Verona 1-1 Fiorentina (in panchina)

10/01/22 - Torino 4-0 Fiorentina (titolare, 45 minuti ed ammonito)

13/01/22 - Napoli 2-5 d.t.s. Fiorentina (out per infortunio)

17/01/22 - Fiorentina 6-0 Genoa (out per infortunio)

23/01/22 - Cagliari 1-1 Fiorentina (out per infortunio)

05/02/22 - Fiorentina 0-3 Lazio (in panchina)

10/02/22 - Atalanta 2-3 Fiorentina (titolare, 79 minuti, poi espulso)

14/02/22 - Spezia 1-2 Fiorentina (in panchina)

20/02/22 - Fiorentina 1-0 Atalanta (24 minuti)

26/02/22 - Sassuolo 2-1 Fiorentina (titolare, 90 minuti)

02/03/22 - Fiorentina 0-1 Juventus (squalificato)

06/03/22 - Fiorentina 1-1 Hellas Verona (in panchina)

13/03/22 - Fiorentina 1-0 Bologna (in panchina)

19/03/22 - Inter 1-1 Fiorentina (1 minuto)

03/04/22 - Fiorentina 1-0 Empoli (in panchina)

Totale dal 22/12/21 ad oggi: 3 volte titolare, 2 volte subentrato, 6 panchine, 3 volte out per infortunio, 1 volta out per squalifica, 239 minuti giocati, 1 ammonizione, 1 espulsione.