IGOR, Già partito dal Brasile: addio Fiorentina?

Fonte: P. Lazzerini

Nella storica ma amara serata dell'Eden Arena di Praga, Igor è forse uno dei protagonisti in negativo sponda viola: il centrale brasiliano, entrato a dieci minuti dal termine dei tempi regolamentari per uno stremato Luca Ranieri, si fa trovare fuori posizione sull'infilata di Paqueta e si fa bruciare successivamente da Bowen per la rete che decide la finale. Redarguito da Italiano in un faccia a faccia a favore di telecamera al termine della gara, il classe '98 è parso tra i più scuri in volto anche al rientro della squadra a Peretola, quando si è staccato dai compagni e, senza neanche uscire da l'aeroporto, si è imbarcato per il Brasile assieme ad alcuni amici che lo aspettavano.

Possibile che il brasiliano non rimetta più piede a Firenze da giocatore viola. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, su Igor ci sarebbe da tempo l'interesse di almeno un club di Premier e dopo la delusione di Praga sembra difficile che il centrale possa rimanere alla Fiorentina.