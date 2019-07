ICC, Commisso potrebbe arrivare a Chicago

Non si farà attendere dai suoi giocatori il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso. In attesa che la squadra termini la sua tournée americana per l’International Champions Cup in New Jersey, nelle vicinanze del quartier generale Mediacom, il presidente viola potrebbe infatti già seguire dal vivo la prima sfida dei viola nel torneo amichevole in Usa. Le ultime indiscrezioni raccontano infatti che Commisso potrebbe volare a Chicago per seguire da vicino il match contro i messicani del Chivas Guadalajara in programma martedì 16 luglio alle 20:00 locali (le 03:00 ora italiana del 17 luglio) a Bridgeview, a qualche chilometro di distanza da Chicago. Dopo il bagno di folla a Firenze per Commisso sarebbe la prima uscita pubblica in uno stadio da presidente della Fiorentina.