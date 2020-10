IACHINI, Dal 18 a nuova sosta: 5 gare per il bilancio

Il 18 riparte la serie A e per la Fiorentina domenica alle 15 ci sarà la trasferta a Cesena contro lo Spezia (che non ha ancora il campo disponibile). Iachini avrà a disposizione solo 4 partite di campionato (più la prima gara di Coppa con una squadra di C, il Padova) fino alla prossima sosta per le Nazionali a metà novembre, per dimostrare di dare alla squadra una identità ben precisa ed ottenere risultati importanti, che alla fine sono quelli che decidono anche il suo destino. Le avversarie d'altronde sono abbordabili, a parte la Roma. Dopo lo Spezia il 25 ci sarà infatti l'Udinese in casa sempre di domenica alle 18. Poi sarà la volta della gara di Coppa Italia con il Padova, presumibilmente il 28 ancora da confermare come orario. La domenica successiva, il giorno di Ognissanti, si torna al campionato, all'Olimpico contro la Roma alle 18 e infine, il 7 novembre chiusura del mini ciclo con il Parma, alle 20.45 ancora in trasferta. Durante la sosta si potrà dunque tirare un primo bilancio dopo queste tre giornate tra luci (vittoria col Torino e prestazione a Milano nonostante il ko) e ombre (le due sconfitte consecutive ma soprattutto la brutta prestazione con la Samp).