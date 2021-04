VIOLA PARK, Scadenza lavori prevista ad agosto 2022

Una delle notizie più lette di giornata sulle pagine di FirenzeViola.it riguarda le parole pronunciate dal Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini in merito alla questione Viola Park. "La scadenza dei lavori è prevista ad agosto 2022. Per il campionato 2022/23 dovrebbe essere pronto per ospitare tutte le prime squadre e le giovanili" le parole del sindaco. CLICCA QUI per leggere le dichiarazioni complete.