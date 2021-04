CASINI, Viola Park ok. ACF farà acquisti importanti

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato del centro sportivo Viola Park e di Fiorentina in generale: "Rassicuro Commisso rispetto all’avanzamento dei lavori del Viola Park. Stanno lavorando molto bene, io li vedo direttamente dall’ufficio comunale che ha la vista anche sul nuovo Centro Sportivo. Vedremo, poi, come andrà a finire con il ricorso di Italia Nostra. La scadenza dei lavori è prevista ad agosto 2022. Per il campionato 2022/23 dovrebbe essere pronto per ospitare tutte le prime squadre e le giovanili. L’obiettivo della Fiorentina era finire tutto in 18 mesi. Candidarmi a sindaco di Firenze? C’è un ottimo sindaco lì che ha tracciato un percorso importante per lo stadio che verrà, Dario Nardella e Commisso vedranno bene quale sarà il percorso del nuovo Franchi, sperando di potere tornare al più presto negli stadI"

"Fiorentina del futuro? Ho avuto modo di parlare con Commisso e posso dire, senza sbilanciarmi sui nomi, che la costruzione della società sarà importante. L’obiettivo numero uno sarà blindare alcuni contratti come quello di Vlahovic, per esempio. So per certo che la campagna acquisti della prossima stagione sarà importante. Purtroppo la pandemia ha un po’ penalizzato il percorso di tutte le squadre, ma la Fiorentina vuole costruire tutto e bene, con giocatori di prima fascia che, magari, usciranno fuori dai prossimi Europei”.