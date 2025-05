I peggiori di Betis-Fiorentina: Beltran, Fagioli e Parisi tutti tra il 5,5 e il 5

Non sono molti i giocatori della Fiorentina che prendono bei voti dopo Betis-Fiorentina. Non certo Lucas Beltran, sostituito al 45' da Kean, che si prende 5 nelle pagelle di Firenzeviola.it: "Prima mezz’ora di grande sofferenza visto che con Gudmundsson ci sono pochi scambi e finisce per essere sovrastato da Bartra e Natan". Così come non emergono Fagioli e Parisi.

Il centrocampista resta "abbastanza in ombra nel corso del primo tempo in cui si vede poco. La musica non cambia nel corso di una seconda frazione in cui resta fuori dal gioco", mentre il laterale, adattato a destra vista l'assenza di Dodo, "Tenta l’iniziativa personale su uno dei primi palloni giocati ma deve contenere anche Ezzalzouli dalla sua parte e sul gol si ritrova in netto ritardo. Nel secondo manca nel fermare Lo Celso che avvia l’azione del raddoppio pur rimediando lo stesso l’ammonizione. Ingenuo".

