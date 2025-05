FirenzeViola Betis-Fiorentina 2-1, le pagelle: Ranieri e Gosens fondamentali, Pongracic solido, Folo coraggioso

DE GEA - Tagliato fuori dai giochi nell’azione che porta il Betis in vantaggio. Apre alla grande il secondo tempo sul colpo di testa di Bartra. Antony lo fredda dal limite dell’area sul raddoppio ma stasera c’è anche il suo nome a determinare il risultato, 6,5

PONGRACIC - Nel primo tempo del terzetto difensivo è quello che soffre meno. Si conferma in avvio di ripresa sbrogliando qualche situazione complicata poi sfodera il gran lancio per Gosens che offre l’assist del gol a Ranieri. Solido, 6,5

COMUZZO - Parecchie responsabilità sul primo gol spagnolo vista la mancata copertura su Bakambu. Resta incerto nel primo tempo mentre nella ripresa va un po’ meglio, 5,5

RANIERI - Sorpreso in occasione del vantaggio del Betis ripete l’incertezza sugli sviluppi di un corner dalla destra a poco dalla fine del primo tempo. In scivolata su Antony è efficace al primo tentativo seppure sul tapin il numero 7 spagnolo trovi il gran tiro per il 2-0 del Betis, poi però è al posto giusto nel momento giusto per siglare un gol che vale moltissimo nell’ottica della gara di ritorno. Come da prassi eccede nelle proteste e rimedia il giallo ma con il gol gli si perdona tutto, 7

PARISI - Tenta l’iniziativa personale su uno dei primi palloni giocati ma deve contenere anche Ezzalzouli dalla sua parte e sul gol si ritrova in netto ritardo. Nel secondo manca nel fermare Lo Celso che avvia l’azione del raddoppio pur rimediando lo stesso l’ammonizione. Ingenuo, 5,5

DAL 23’st FOLORUNSHO - Buona guardia sulla corsia destra fino a un intervento difensivo sul finire del match in cui ferma Lo Celso senza fallo. Coraggioso, 6,5

MANDRAGORA - Sua la prima grande occasione da rete dei viola con un cross dalla destra di Gosens. Meno appariscente nel secondo tempo ma non fa mai mancare il sacrificio in mezzo al campo, 6,5

CATALDI - La sua gara dura poco meno di mezz’ora poi è costretto a uscire, 6

Dal 29’st ADLI - Impiega un po’ a entrare in partita poi sfodera un bel lancio sulla destra per Parisi. Bada al sodo nella ripresa, 6

FAGIOLI - Abbastanza in ombra nel corso del primo tempo in cui si vede poco. La musica non cambia nel corso di una seconda frazione in cui resta fuori dal gioco, 5,5

Dal 23’st RICHARDSON - Fa girar palla in mezzo al campo cercando di far valere il fisico, 6

GOSENS - Gran cross per Mandragora dopo una ventina di minuti di gioco. Garantisce copertura fino a quando sul lancio di Pongracic rifinisce alla perfezione l’assist per il gol di Ranieri. L’esperienza che serviva, 7

GUDMUNDSSON - Gioca qualche metro più avanti rispetto al solito provando a metterci qualità ma senza offrire grande sostegno a Beltran. Esce (poco convinto) a 5’ dalla fine ma era lecito attendersi qualcosa di più, 5,5

Dal 40’st ZANIOLO - S.v.

BELTRAN - Prima mezz’ora di grande sofferenza visto che con Gudmundsson ci sono pochi scambi e finisce per essere sovrastato da Bartra e Natan, 5

Dal 1’st KEAN - La sua sola presenza preoccupa la difesa spagnola e consente alla Fiorentina di avere un altro peso offensivo, 6

PALLADINO - Rinuncia a Kean dal 1’ e rilancia la coppia Gud-Beltran, a destra va Parisi al posto di Dodò con Folorunsho in panchina. La sua squadra viene presa d’infilata dopo appena 7 minuti con il gol di Ezzalzouli ma sfiora il pari con Mandragora che di testa manda fuori di pochissimo. Perde Cataldi prima della mezz’ora ed è costretto a mandar dentro Adli. Dopo l’intervallo l’inserimento di Kean al posto di Beltran sembra funzionare ma poi arriva il raddoppio di Antony al che tocca a Folorunsho e Richardson per Parisi e Fagioli. Il gol di Ranieri tiene aperto il discorso in vista del ritorno e alla fine i cambi consentono alla Fiorentina di tornare in partita, 6