L'ALTRO DISCORSO. SUL TAVOLO C'È ANCHE LUKA JOVIC

Non solo di Vincenzo Italiano si parlerà nell'incontro che dovrebbe avvenire oggi tra la Fiorentina e l'entourage dell'allenatore capitanato dall'agente Fali Ramadani. È evidente che se tutto andrà come previsto e dunque saranno messe nero su bianco le condizioni per il rinnovo del tecnico, un incontro tra le parti porterà inevitabilmente a parlare del nome caldo per l'attacco della Fiorentina: quel Luka Jovic che vorrebbe rilanciarsi dopo anni complicati in Spagna.

Perché Ramadani e Fiorentina sono gli attori protagonisti anche dell'altro discorso che infiamma la fantasia dei tifosi. L'operazione non è semplice perché il Real Madrid sarebbe chiamato a contribuire al prestito con almeno la metà dell'ingaggio dell'attaccante serbo (quindi 3 milioni per parte) che però poi potrebbe tornare a Madrid rivalutato. Un affare molto simile a quello che ha portato Odriozola la scorsa estate, che Barone, grazie agli ottimi rapporti con José Angel Sanchez, direttore generale delle Merengues, sta portando avanti senza fretta ma senza sosta.

Forte del gradimento di Jovic la Fiorentina tenta il colpo serbo e ogni occasione per incontrare e parlare con Ramadani può essere ottima per avvicinarsi ulteriormente ad un attaccante che fino a qualche anno fa era considerato tra i più talentuosi al mondo. E che ora spera di poter ritrovare il fuoco a Firenze, patria di grandi attaccanti.