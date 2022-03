HIRSCH, Riporteremo a nudo il Franchi: ecco l'idea

David Hirsch dello studio Arup, vincitore del concorso per il restyling del Franchi, ha parlato al Corriere Fiorentino e ha spiegato il percorso che ha portato al progetto: "Non è stato un esercizio facile. È una grande sfida perché rapportarsi con i grandi maestri, come lo è Nervi, è un’occasione sia di confronto che per imparare". "L’idea sostanziale - prosegue - è stata: eliminare tutto quello che era stato aggiunto dagli anni ‘30 in poi in contesti con sensibilità sul restauro del moderno, riportare a nudo l’aspetto originale e poi intervenire. CLICCA QUI per leggere tutte le dichiarazioni.