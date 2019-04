GUIDOLIN-ROSSI, La vigilia dei complimenti

Una vigilia all'insegna dei complimenti reciproci quella vissuta (almeno a dichiarazioni) tra gli allenatori che domani si scontreranno in Fiorentina-Udinese. Da una parte il Delio fiorentino che, dal pulpito della sala stampa, ha lisciato ben bene i prossimi dirimpettai definendoli "la miglior realtà calcistica italiana", ovvero "una squadra difficilmente affrontabile". Parole dolci, quelle del tecnico romagnolo. Dolci come quelle riservate da Guidolin - mai troppo amato sulle rive dell'Arno - al suo ex giocatore Amauri, oggi in attesa di rilancio proprio a Firenze. "E' la piazza ideale, come Palermo, perché calda, passionale. Lui tornerà, grazie ai tifosi fiorentini, a segnare e ad essere devastante. Farà bene in viola". Dichiarazioni tutt'altro che al fulmicotone per i due quindi. E non potrebbe essere altrimenti visto che due volponi come loro sanno bene che la gara di domani sarà fondamentale per l'uno e per l'altro anche se per diversi obiettivi. Quindi meglio non caricarla di ulteriori pressioni, tanto la battaglia domani sarà comunque aspra come il vento che spirerà al Franchi.