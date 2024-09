GUDMUNDSSON, Missione Atalanta: oggi in campo

FirenzeViola.it

Quella che si appresta a vivere Albert Gudmundsson non sarà una settimana facile e per l'islandese il lavoro può essere l'unica strada per non pensare al processo che lo vede accusato di "cattiva condotta sessuale" che lo aspetta giovedì prossimo. L'attaccante è tornato in gruppo nei giorni scorsi dopo aver recuperato dall'infortunio che gli ha precluso buona parte della preparazione al Genoa prima e alla Fiorentina poi. Questa mattina Palladino lo ha provato nella partitella in famiglia con la Primavera, facendogli così riassaporare il gusto e il ritmo della gara.

Il miglior viatico per sgomberare la mente e prepararlo anche ad un possibile utilizzo, magari non dall'inizio, a Bergamo.