GUDMUNDSSON COME SULLE MONTAGNE RUSSE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sulle montagne russe, dall'entusiasmo al pessimismo in poche ore fin o a rivedere la luce in fondo ad un tunnel in cui si rischiava di sbandare, per Albert Gudmundsson sembra tutto un luna Park. Così dalla paura di uno scippo da parte dell'Inter di ieri, con l'entourage di Arnautovic pronto ad apparecchiare l'eventuale scambio col Genoa, la Fiorentina ora respira di nuovo la sensazione di poter chiudere al più presto Gudmundsson. E' soprattutto il mercato del Genoa, che si è mosso in poche ore per rinforzare la rosa di Gilardino con le visite del difensore Norton-Cuffy e l'assalto a Fabio Silva. sostituto nelle intenzioni del club di Gudmundsson.

Quest'ultima operazione che libererebbe l'islandese, viene data praticamente per chiusa da Genova anche se qualcosa manca ancora e dunque la prudenza regna sovrana: tra "in dirittura d'arrivo" e "chiusa" la differenza è sostanziale insomma e soprattutto questa sezione di mercato sta insegnando che vale come non mai la celebre frase trapattoniana "non dire gatto se non l'hai nel sacco". Basti pensare al viola Pongracic al Nizza e Brescianini al Napoli.

E la stessa cosa vale per Gudmundsson alla Fiorentina. L'annuncio (ufficioso) si dice sia ad un passo, legato a doppio filo a Fabio Silva (anche se le parole del dirigente del Genoa Blazquez questa mattina a Tuttosport su un'offerta viola ritenuta inaccettabile lasciano qualche perplessità) ma finché non arriverà difficile fare previsioni sull'arrivo del giocatore già in queste ore anche se lo slittamento ulteriore della chiusura non sarebbe un buon segno. Come detto ieri la Fiorentina si è data dei tempi oltre i quali non vuole andare perciò la speranza è di una celere fumata bianca. Il giocatore separato in casa avrà bisogno di tempo per rientrare nel mood campionato ma la società e Palladino, che lo hanno corteggiato tanto, sapranno però toccare le corde giuste per farlo sentire subito un giocatore viola, intanto facciamolo arrivare.