GUD, Primo allenamento al V.P. con i compagni

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Archiviato il pareggio contro il Monza, la Fiorentina continua il suo programma di allenamento in vista del rientro in campo dopo la sosta per le nazionali domenica 15 settembre al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Dopo l'allenamento di ieri pomeriggio, in cui si... Archiviato il pareggio contro il Monza, la Fiorentina continua il suo programma di allenamento in vista del rientro in campo dopo la sosta per le nazionali domenica 15 settembre al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Dopo l'allenamento di ieri pomeriggio, in cui si... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 settembre 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi