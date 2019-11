GUAGNI, E' un momento di svolta per calcio femminile

Alia Guagni, capitano della Fiorentina Womens nonché colonna della Nazionale femminile di calcio, ha parlato dal palco al Viareggio Sport dopo essere stata premiata per il suo ruolo in viola e in azzurro:

Vi brucia ancora il ko contro la Juventus?

"Le sconfitte, soprattutto contro la Juve, ci mettiamo un po' a smaltirle".

Dove è nata la passione per il calcio?

"Nasce da piccola, perché ho iniziato quando avevo 9 anni, seguendo mio cugino. Mi sono innamorata di questo sport ed è stato molto semplice per me".

Siete coscienti dell'importanza sociale del calcio femminile per l'emancipazione della donna nello sport?

"Sicuramente è un momento di svolta. Lo è stato quando abbiamo iniziato con la Fiorentina ma lo è ancora di più col Mondiale. Tutti gli italiani si sono accorti che anche le donne possono giocare e farlo bene".

Che emozione è stata quando i tifosi hanno iniziato a chiedervi selfie e autografi?

"E' stato bellissimo ed emozionante perché non eravamo abituate. Adesso stiamo capendo come funziona. Ci sono però dei valori, come passione e sacrificio, che non vogliamo perdere nel calcio femminile. Grazie a questo vogliamo tenere i piedi saldi a terra".