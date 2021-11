GONZALEZ, Al massimo tra otto giorni potrà uscire

Tra le notizie più lette nella giornata di oggi su Firenzeviola.it c'è stata quella, proposta dalla nostra redazione, relativa alla positività al Covid di Nico Gonzalez, per i quali i tempi non sembrano essere ancora chiari: essendo scattato l’isolamento dell’argentino in data 26 ottobre, quando è emersa la sua positività al Covid-19 in forma asintomatica - dettaglio questo, capirete a breve, fondamentale - se la mancata partenza verso il ritiro dell’Argentina dovesse essere confermata significherebbe guadagnare almeno un paio di giorni di vantaggio rispetto all’ipotetico rientro post-nazionali. Il motivo è presto detto e va ricondotto ai casi previsti dalla legge, ed in particolare alle disposizioni fornite dal Ministero della Salute: massimo 21 giorni di isolamento per quei soggetti che continuassero ad avere tampone Covid con esito positivo ma senza sintomi.

