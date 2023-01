GOLLINI E UNA MAGLIA DA SECONDO CHE PER ORA RESTA SUA

Senza pensare al mercato. Almeno per la porta, Italiano va avanti come se nessuna voce di mercato avesse infatti mai coinvolto Pierluigi Gollini e finché sarà qua, senza insomma le valigie già chiuse come accaduto per Maleh e Zurkowski, il secondo portiere sarà proprio lui, come dimostra la maglia da titolare in Coppa Italia. E' un principio che il tecnico sta portando avanti, in tempo di mercato appunto e in attesa di notizie certe. Che Pierluigi Gollini non sia soddisfatto di fare il vice Terracciano è sicuramente un dato di fatto che aveva dichiarato pubblicamente anche il ds Daniele Pradè il 1° dicembre nel post gara di Arezzo (la prima amichevole), aprendo di fatto alla cessione. Eppure dal mese di dicembre ad ora offerte concrete non ce ne sono state anche se, con il cambio di procuratore, qualcosa potrebbe muoversi anche in Premier. Per questo Italiano continua a considerarlo per quello che è a tutti gli effetti: un portiere della Fiorentina.

Certo, anche oggi Gollini è stato protagonista di qualche incertezza, sulla traversa doriana in avvio in particolare e in qualche smanacciata nella ripresa ma non è facile trovare la condizione in una partita una tantum. Resta il dubbio se poi Gollini dovesse davvero partire, perché sarà dura affidare il ruolo di secondo a Cerofolini che, pur visto tutti i giorni dal tecnico nelle partitelle e dunque affidabile, non ha avuto mai modo di mettersi alla prova in una partita ufficiale. La Coppa Italia poteva essere la sua occasione ma evidentemente nessuno ha fretta, né Gollini di andarsene, né Italiano di rinunciarci o metterlo ai margini e, con Terracciano ancora condizionato dalla botta subita contro il Sassuolo, chissà se la titolarità odierna dell'ex Atalanta non sia un modo per tener caldo il portiere in vista della trasferta di Roma...