GIUA, Sarà la quinta partita coi viola: il bilancio

Antonio Giua, arbitro italiano classe '88, sarà il direttore di gara nel match tra Fiorentina e Sampdoria, domenica 30 aprile, valido per la 32esima giornata di campionato. L'arbitro di Sassari è alla sua 41esima presenza in serie A. Nella stagione corrente 2022/23 ha già arbitrato 9 incontri tra cui Roma-Fiorentina, valido per la 18esima giornata di campionato.

Per Giua sarà la quinta volta da arbitro di un incontro con la squadra viola come protagonista; prima delle due partite di quest'anno aveva arbitrato Fiorentina-Spezia nella stagione scorsa, finita 3 a 0 per i viola, nella stagione 2019/20 Hellas-Fiorentina, finita 1 a 0 per i padroni di casa, e nel 2018/19 quella che è stata la sua prima partita da arbitro della Fiorentina, il match interno contro l'Udinese finito 1 a 0 per i viola. Con la Sampdoria Giua è al suo terzo incontro, i due precedenti sono stati Atalanta-Sampdoria nella stagione 2019/20, finita 2 a 0 per i bergamaschi, e nel 2018/19 Sampdoria-Chievo, partita che ha visto i blu cerchiati prevalere per 2 a 0. L'incontro di domenica sarà il primo scontro diretto tra Fiorentina e Sampdoria che lo vedrà come direttore di gara.