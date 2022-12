GIOVANI, Dall'U13 al V. Park: il futuro della Fiorentina

Il 2023, per il presente ma soprattutto il futuro della Fiorentina, potrebbe rappresentare la svolta. Con la nascita ufficiale del Viola Park, oltre che a far coesistere insieme nello stesso luogo dai più piccoli, passando per il lato femminile fino alla prima squadra, sarà occasione per invogliare i giovani talenti a rimanere e crescere nella Fiorentina. La nuova casa viola avrà tutto per far impostare i ragazzi più giovani verso la prima squadra. Andando più nel dettaglio, come sta andando il settore giovanile nell’annata sportiva 22/23?

UNDER 13

Partendo dall’Under 13, che presenta due squadre (A e B), la stagione sta procedendo bene. La Fiorentina U13 A si trova al terzo posto in classifica (con una partita in più da giocare) a meno 7 da Pisa ed Empoli che sono prime a parimerito con 25 punti. Mentre per quanto riguarda la Fiorentina U13 B (entrambe le squadre sono nello stesso girone), si trova al quarto posto in classifica. Sempre a quota 18 punti ma con una partita in più rispetto ai compagni.

UNDER 14

Molto bene sta andando la Fiorentina Under 14 (Giovanissimi Professionisti U14). Con 11 partite giocate fin qui, i giovani ragazzi viola si trovano momentaneamente al secondo posto in classifica a quota 28 punti. Primo l’Empoli a punteggio pieno (33 punti). La differenza reti della squadra gigliata è impressionante: 66 gol segnati e solo 6 subiti.

UNDER 15

Leggermente peggio si sta evolvendo la stagione della Fiorentina Under 15. Dopo 9 partite giocate e 11 punti raccolti, i giovanissimi nazionali viola si trovano al quinto posto in classifica. La vetta, occupata sempre dall’Empoli, dista ben 14 punti. Troppa distanza, forse, per essere colmata nella seconda parte dell’annata.

UNDER 16

L’annata della Fiorentina Under 16 è quella che sta regalando più gioie. La squadra allenata da Marco Capparella, si trova prima in classifica nel campionato degli allievi nazionali. Le partite giocate fin qui sono state 9, mentre i punti raccolti 25. Una differenza reti importante che presenta i seguenti dati: 31 gol segnati e solo 8 subiti. La media di gol a partita è di 3.4, una cifra altissima che premia i giovani viola.

UNDER 17

Cerca di non perdere terreno la Fiorentina Under 17, che al momento si trova quinta in classifica ma solamente a 6 distanze dalla prima in classifica, la Juventus. Dopo 13 partite giocate, i ragazzi allenati da Daniele Galloppa hanno realizzato 46 gol, mentre ne hanno subiti 22. Grazie alle ottime individualità della squadra la Fiorentina potrà sicuramente lottare per i vertici della classifica nella seconda parte della stagione.

UNDER 18

Alla grande sta andando anche la Fiorentina Under 18, guidata da mister Papalato Christian. I giovani talenti viola, impegnati nel campionato Under 18 Serie A/B sono primi a parimerito con la Roma a 24 punti dopo 12 giornate. Rispetto alle altre annate i gol segnati sono meno (18), ma i gol subiti fanno la differenza: solo 8.

PRIMAVERA

Infine, ecco i ragazzi di mister Alberto Aquilani. La Primavera, l’ultimo piccolo-grande gradino prima di immergersi nel mondo dei grandi. La Fiorentina, almeno nelle amichevoli, ha dimostrato di voler valorizzare i propri giovani: Amatucci, Kayode, Favasuli, Toci, Krastev, Distefano e tanti altri ancora. Il campionato dei ragazzi di mister Aquilani sta procedendo nella norma. 20 punti ottenuti in 12 partite e sesto posto in classifica attualmente occupato. Sicuramente l'obiettivo è la zona playoff.

Un piccolo ma doveroso excursus nel mondo giovanile viola, che tra pochi mesi, come già detto in precedenza, potrà avere la svolta decisiva grazie al Viola Park.