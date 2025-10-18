Giornata di vigilia: la Fiorentina alla rifinitura pre Milan, sott'occhio Kean

Giornata di vigilia: la Fiorentina alla rifinitura pre Milan, sott'occhio KeanFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Giornata di vigilia in casa Fiorentina. Domani la squadra di Pioli torna in campo e lo fa per la settima giornata di campionato, affrontando il Milan allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, calcio d'inizio ore 20:45. Gara che al Viola Park è in fase di preparazione da due settimane e che stamani, per la consueta rifinitura del giorno prima, verrà ultimata nei dettagli. Da capire le condizioni di Moise Kean per un suo eventuale impiego, come detto ieri dal tecnico in conferenza stampa.