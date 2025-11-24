Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Aggrappati a Kean"

La Nazione: "Fagioli e Parisi: le idee di Vanoli e i lavori in corso"

Corriere dello Sport-Stadio: "Stretti a Kean: solo Moise può rilanciare la Fiorentina"

la Repubblica: "La Fiorentina secondo Vanoli: testa da provinciale per risalire"

La Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina resta aggrappata a Kean: adesso servono i gol"

Tuttosport: "Pablo Marì trattiene per primo. E la lista delle sviste si allunga"