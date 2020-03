GIORGETTI, A marzo ci sarà un decreto sul Franchi

Fabio Giorgetti, presidente della Commissione Cultura e Sport del Comune di Firenze, ha parlato ai media presenti - tra cui noi di FirenzeViola.it - dallo stadio Franchi, in cui si è tenuta in mattinata una riunione per valutare lo stato della struttura: "Oggi è stato un momento che ha messo insieme l'amministrazione e i tecnici, che ringrazio. Abbiamo visto le condizioni del Franchi, chiaro che le manutenzioni straordinarie non sono prevedibili, ma cicliche. L'Artemio Franchi è un grande esempio di cultura e sport del Comune, e dobbiamo mantenerlo come abbiamo sempre fatto. Le curve sono oggetto di manutenzione, programmata. Ci sono già le risorse stanziate, e tutte le parti segnate in blu sono segno che l'amministrazione mantiene tutto in sicurezza, questione prioritaria per cittadini e tifosi della Fiorentina. I viola hanno 34mila tifosi di media in casa, sono il sesto club d'Italia. Lavoriamo per mantenere il livello d'eccellenza che secondo noi c'è sempre stato".

Quanto ha stanziato il Comune?

"La manutenzione straordinaria sul 2020, la parte del Comune, si aggira sul milione e 900mila euro. Più ci sono le spese per le persone che lavorano direttamente sul campo. La manutenzione ordinaria si aggira sui 650mila euro annui".

Poco fa diceva di un decreto in uscita a marzo.

"Sì, è decreto che ha citato Pessina e formalizzerà lo stato di monumento dell'Artemio Franchi, che determinerà anche le modifiche da attuare, in accordo con la Sovrintendenza. L'amministrazione ha scelto di fare un bando sull'area Mercafir di cui non parlo. Quando i fattori saranno fermi, il Sindaco, l'assessore Guccione ed il Consiglio comunale faranno le loro considerazioni".

Rimandato anche il brainstorming per un ammodernamento del Franchi?

"A bando aperto è chiaro che non si può fare considerazioni. Non si parla di restyling, ma della manutenzione e del grande lavoro fatto dal Comune di Firenze sul Franchi".