GENTILE, Andrà alla Salernitana, prima il rinnovo

La visita al Viola Park dell'ex viola, oggi agente, Michelangelo Minieri sembra essere tutt'altro che casuale. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, tra le tante situazioni che il noto procuratore deve trattare con la Fiorentina c'è il futuro del difensore Davide Gentile.

Il giovane viola è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore della Salernitana (come anticipato questa mattina), con il Perugia rimasto defilato, prima il giocatore, però, rinnoverà il proprio contratto con il club viola fino al 2026 per poter andare in prestito.