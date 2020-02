GASPERINI (S.STAMPA), Questo è un campo duro

Queste le parole del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in sala stampa nel post partita della sfida contro la Fiorentina: “Questo è un campo storicamente difficile per la nostra squadra. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile… abbiamo avuto una bella chance con Pasalic e siamo andati sotto, a quel punto la partita è stata più difficile. Siamo stati poi bravi nella ripresa a tamponare le ripartente viola e dopo l’1-1 abbiamo preso la forza di vincere. I cambi nella ripresa? Sono soluzioni che studiamo, anche in base alle caratteristiche dell’avversario. Il ritorno al gol di Zapata? Così va già bene… non è facile per tutti stare fermi. Il primo tempo era in difficoltà poi, nel secondo tempo si è mosso bene. L’accoglienza dei tifosi? Mi è stata recapitata una maglietta ironica… la prendo e l’accolgo bene. Oggi siamo stati su toni normali”.