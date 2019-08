FV, Scarica gratis l'app per iPad, iPhone e Android!

EX VIOLA DS EINTRACHT, NESSUNA OFFERTA PER REBIC. SPERO RESTI Ante Rebic all'Inter, forse si forse no. Ma il direttore sportivo dell'Eintracht esclude offerte concrete ed ufficiali, sperando così che l'ex viola (sul quale la Fiorentina ha il 50% sulla futura rivendita) possa restare. Ecco le parole di Fredi... Ante Rebic all'Inter, forse si forse no. Ma il direttore sportivo dell'Eintracht esclude offerte concrete ed ufficiali, sperando così che l'ex viola (sul quale la Fiorentina ha il 50% sulla futura rivendita) possa restare. Ecco le parole di Fredi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 Agosto 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi