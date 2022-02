FREY, Noi ex viola non considerati dalla Fiorentina

Tra le notizie più cliccate oggi su FV, c'è quella che riprende le parole dell'ex portiere viola Sebastien Frey a ViolaFun: "La gestione Commisso? Da un lato Rocco sta investendo tanto, basti vedere quello che ha fatto per il centro sportivo, quello che dispiace a me e a Moreno Roggi è che da più di due anni gli ex viola non sono stati coinvolti in nulla: la Fiorentina ha detto che c'è bisogno di sostegno per la gara con la Juventus e io ho risposto via social "magari!" perché loro per ora hanno scelto di fare a meno di noi... Noi ex viola non ci siamo mai tirati indietro - ha detto il francese - purtroppo la proprietà ha altre priorità ma spero che un giorno lo capirà".

