FRANCHI, Passi avanti: e ora cosa dirà Commisso?

Tanto interesse anche legato al tema Franchi sulle pagine di Firenzeviola.it nella giornata di oggi. Tra le notizie più lette c'è stato infatti anche il nostro approfondimento notturno sullo stadio dove si spiega come all'improvviso l'impianto di Campo di Marte sia tornato d'attualità. Commisso sull’ipotesi Franchi non è più tornato a parlare dal suo rientro in America, eppure non serve molta fantasia per immaginare un presidente comunque deluso rispetto alle idee iniziali. D'altronde la distanza tra progetti di crescita calcistica e patrimoni culturali tutelati dalle soprintendenze da queste parti è sempre stata evidente. E’ chiaro che molto della partita stadio si giocherà su come e quanto Commisso resterà convinto dal progetto portato avanti dal Comune, e adesso sostenuto dal Ministero, così com’è chiaro che il presidente dovrà anche capire con dovizia di dettagli se e dove guardare (altrove) nel caso in cui confermasse l’intenzione di cercare nuove soluzioni.

