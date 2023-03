FRANCHI, Le motivazioni dell'UE allo stop sui fondi

FirenzeViola.it

Dopo aver aggiornato con una breve frase del portavoce della Commissione europea in merito alla decisione di rivalutare i fondi per il Franchi e per il Bosco dello Sport a Venezia, l'Ansa ha riportato nella giornata di oggi alcune dichiarazioni in arrivo dall'UE: "L'Italia sta finanziando e ristrutturando lo stadio di Firenze con risorse nazionali, e forse anche da qui viene la confusione. Come parte del suo piano, l'Italia ha adottato una serie di piani di investimento, tra cui quello per Firenze, e include anche una proposta di intervento relativa allo stadio, fondamentalmente per integrare le risorse nazionali e attualmente stiamo esaminando tutti questi piani di investimento perché sono collegati alla terza richiesta di pagamento".

Leggi anche: UE, La portavoce spiega lo stop al PNRR sul restyling