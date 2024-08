FRA GUD E NICO C'È DI MEZZO MILIK: IL TRIANGOLO DI MERCATO VIOLA

FirenzeViola.it

Per quanto possa sembrare strano, tanto ruota intorno alla Juventus. Nel senso che i bianconeri possono sbloccare lo stallo di mercato che coinvolge la Fiorentina. Ricapitolando: i bianconeri vogliono Nicolas Gonzalez, ma sono consapevoli che per trattarne l'acquisto dalla Fiorentina dovranno aspettare che i viola accolgano ufficialmente Albert Gudmundsson. Che però è bloccato dal Genoa, in cerca di un attaccante dopo l'addio di Mateo Retegui.

Qui entra in gioco la Juventus.

E chi ha in casa il potenziale sostituto di Retegui? Proprio la Juventus. In particolare ci riferiamo ad Arkadiusz Milik, calciatore più che gradito ai liguri per rimpiazzare l'ormai nuovo centravanti dell'Atalanta. Propiziando la cessione di Milik, la società bianconera innescherebbe un effetto domino perché convincerebbe il Genoa a liberare Gudmundsson in direzione Fiorentina, la quale di conseguenza potrebbe concentrarsi sulla cessione di Gonzalez.

Milik non è l'unica opzione.

Giusto sottolineare che fra i giocatori in pole position per il post Retegui c'è anche Matteo Cancellieri della Lazio. Ma chiaramente Milik rappresenterebbe un profilo più adeguato, visto che si parla di punte, oltreché di esperienza. Allo stesso modo ricordiamo anche che su Gonzalez resiste il pressing dell'Atalanta, alla quale tra l'altro sta per arrivare un'offerta proprio dalla Juventus per Teun Koopmeiners. Vedremo come si risolverà questo intrigo di mercato.