Nonostante sia un'amichevole e il tempo non aiuti, quattro temerari tifosi del Perugia si sono palesati nel settore ospiti dello stadio Franchi per l'amichevole in programma con la Fiorentina. Per onor di cronaca, al fischio d'inizio della sfida i tifosi del Perugia sono diventati una trentina. Ecco la foto di FirenzeViola.it: